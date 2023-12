Automated Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Automated-Aktie hat in Bezug auf verschiedene Kriterien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Zum einen liegt die Dividendenrendite derzeit bei 4,55 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hingegen zeigt die Aktie in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Vergleich zur Branche eine gute Entwicklung. Mit einer Rendite von -0,33 Prozent liegt sie mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Automated mit 0,62 Prozent darunter, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Schließlich zeigt die technische Analyse einen neutralen RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.