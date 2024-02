Automated Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Automated von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger äußerten überwiegend neutrale Meinungen zu dem Unternehmen, weshalb die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft wird.

Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Automated in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Automated mit einer Rendite von -10,3 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 11 Prozent. Die Branche "IT-Dienstleistungen" kommt auf eine mittlere Rendite von -17,29 Prozent, wobei Automated mit 6,99 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenrendite schneidet Automated mit 4,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,35 Prozent schlechter ab. In der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt die Differenz -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.