Automated Aktie: Was noch aussteht!

Die Diskussionen über Automated auf den sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Automated in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Automated bei 4,55 Prozent, was 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Unsere Redaktion bewertet die Aktie daher als ein unrentables Investment und vergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Automated bei 3,17 liegt, was 93 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (44,54). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Automated in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,33 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt stieg im Durchschnitt um 6,24 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,58 Prozent im Branchenvergleich für Automated führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -7,54 Prozent, wobei Automated 7,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.