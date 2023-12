Automated Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Diskussionen über Automated auf sozialen Medienplattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Automated bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 4,55 Prozent und liegt damit 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 6,25). Daher erhält die Dividendenpolitik von Automated von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Punkt ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Automated heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Automated weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch auf dieser Basis wird die Aktie weder überkauft noch überverkauft bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Automated-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,73 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,7 HKD) weicht somit um -4,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, und somit wird die Automated-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Zusammenfassend erhält die Automated-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.