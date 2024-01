Automated Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten Wochen gab es bei Automated keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, blieb neutral. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Aus diesem Grund erhält Automated in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt bei 4,23 Prozent, was 1,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Automated eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Automated mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,26 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche, der bei 42,65 liegt. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Zusammenfassend erhält Automated aufgrund der neutralen Stimmung, der schlechten Dividendenpolitik und der guten fundamentalen Bewertung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.