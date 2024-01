Automated Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Analyse der Aktienkurse von Automated hat ergeben, dass die Stimmung der Anleger neutral ist. Dies wurde durch die Untersuchung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aus diesen Gründen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von Automated beträgt 3, während vergleichbare Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 42 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Automated daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Automated gab. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Automated in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,03 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -7,41 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche. Die Outperformance von +4,39 Prozent zeigt, dass Automated in diesem Vergleich gut abschneidet. Auch im Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.