Autolus Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die aktuelle Dividendenrendite von Autolus Therapeutics liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem geringeren Ertrag von 2,51 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Autolus Therapeutics. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung für Autolus Therapeutics in diesem Punkt.

In den letzten 12 Monaten hat Autolus Therapeutics eine Performance von -3,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 101,26 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -104,42 Prozent im Branchenvergleich. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 65,66 Prozent, wobei Autolus Therapeutics 68,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Autolus Therapeutics auf 2,76 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,97 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,51 USD, was die Aktie mit +41,6 Prozent Abstand ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".