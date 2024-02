Autolus Therapeutics Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Autolus Therapeutics derzeit um +18,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie jedoch um +92,39 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Autolus Therapeutics mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie (2,51 %) unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Autolus Therapeutics. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Autolus Therapeutics mit einer Rendite von 192,66 Prozent im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche um mehr als 199 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Biotechnologie-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -10,97 Prozent, wobei Autolus Therapeutics mit 203,63 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.