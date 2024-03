Autolus Therapeutics Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Analysteneinschätzung für Autolus Therapeutics fällt insgesamt positiv aus, da 2 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Obwohl es keine neuen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 8 USD, was einem potenziellen Anstieg um 26,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Schlusskurs der Autolus Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 4,12 USD befunden. Der letzte Schlusskurs von 6,33 USD liegt somit um 53,64 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Autolus Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von 255,5 Prozent erzielt hat, verglichen mit anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" und "Biotechnologie". Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Autolus Therapeutics bei 0 Prozent, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.