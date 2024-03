Autolus Therapeutics Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und kann somit Aufschluss über die Marktsituation geben. Für die Autolus Therapeutics-Aktie zeigt sich, dass der RSI für die letzten 7 Tage bei 63 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 58,23 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Autolus Therapeutics-Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Autolus Therapeutics in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht". Das langfristige Rating aus institutioneller Sicht ist somit "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 5,48 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 18,61 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 6,5 USD führt. Auch dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie somit von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt die Autolus Therapeutics-Aktie eine Rendite von 192,66 Prozent, was deutlich über der Branchenleistung liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,31 Prozent aufweist, übertrifft die Autolus Therapeutics-Aktie mit 195,97 Prozent die Branche deutlich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf Dividendenrendite weist die Autolus Therapeutics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.