Autolus Therapeutics Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Autolus Therapeutics haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Autolus Therapeutics beträgt derzeit 38,77 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,95 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Autolus Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 192,66 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +202,85 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Autolus Therapeutics mit 198,77 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Autolus Therapeutics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,53 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.