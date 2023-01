Autolomous will digitale Lösungen für Center for Breakthrough Medicines zur Optimierung und Automatisierung der Herstellung von Zell- und Gentherapien bereitstellen

London und Philadelphia (ots/PRNewswire) -Autolomous LTD (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3755531-1&h=555897333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3755531-1%26h%3D1582401056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autolomous.com%252F%26a%3DAutolomous%2BLTD&a=Autolomous+LTD), der marktführende Entwickler von kritischen Fertigungsmanagement-Systemen für Zell-und Gentherapien (CGT), gab heute einen Lizenzvertrag mit dem US-amerikanischen Center for Breakthrough Medicines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3755531-1&h=1979757080&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3755531-1%26h%3D192685357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbreakthroughmedicines.com%252F%26a%3DCenter%2Bfor%2BBreakthrough%2BMedicines&a=Center+for+Breakthrough+Medicines) (CBM), einer Vertragsorganisation für Zell- und Gentherapie für Entwicklung, Herstellung und Testen (CDMO), bekannt.Die Vereinbarung ermöglicht es Autolomous, Lösungen für CBM zu entwickeln, zu konfigurieren und zu integrieren, indem die AutoMATE®-Plattform, ein geschäftskritisches, robustes, digitales System, verwendet wird, das CBM eine nahtlose digitale Konnektivität im Produktionsbetrieb über alle kritischen Elemente hinweg (z. B. Anlagesysteme, Technologien) für die umfassende Zell- und Gentherapie-(CGT)-Wertschöpfungskette bietet.„Da sich die Produktionsnachfrage nach Zell- und Gentherapien beschleunigt, wird die Nutzung der Erkenntnisse aus der Fertigung zunehmend wichtiger", so Alexander Seyf, CEO von Autolomous. „Autolomous wird CBM, den weltweit größten individuellen CGT-Produktionsstandort, unterstützen, um eine in erster Linie digitale Produktionsplattform zu ermöglichen. Autolomous wird weiterhin bedeutende Innovationen liefern, die Produktionsproduktivität maximieren und Engpässe durch Automatisierung und Digitalisierung beseitigen, während gleichzeitig die Kosten für die Produkte gesenkt werden, um den Zugang der Patienten zu diesen lebensrettenden Therapien zu verbessern."Autolomous wird CBM dabei behilflich sein, alle Batch Record Reviews (Chargendokumentation am Ende des Produktionsprozesses) in elektronische zu konvertieren, und wird dabei helfen, die Integration mit den anderen Systemen zu konsolidieren, was zu einer zentralisierten Datensichtbarkeit führt, um das betriebliche Lernen zu verbessern, die Reaktionszeiten für Compliance zu optimieren und kürzere Untersuchungsfristen zu fördern, die alle zu niedrigeren Kosten für Produkte, höherer Produktivität und größerer Skalierbarkeit in der Fertigung für CBM-Kunden führen.„Die Zusammenarbeit mit Autolomous ermöglicht es CBM, unser gesamtes Lieferketten-Ökosystem zu digitalisieren und während des gesamten Prozesses Transparenz zu gewährleisten, während gleichzeitig eine umfassende Datenintegrität, vollständige Qualitätssicherung und Kontrolle sowie die Automatisierung wichtiger Teile des Fertigungsprozesses, wie etwa die Durchführung von Berechnungen und die Transkription von Daten aus Batch Manufacturing Records (BMRs, Chargenherstellungsaufzeichnungen), bereitgestellt wird", erklärte Jeet Sarkar, VP, Head of IT bei CBM. „Während wir bestrebt sind, fortschrittliche Therapien für jeden Patienten verfügbar und erschwinglich zu machen, positioniert die AutoloMATE®-Plattform CBM, um unseren Kunden die modernste Technologie zu bieten, um ihre CGT-Herstellung zu fördern und mehr Leben zu retten."Informationen zu Autolomous Autolomous LTD ist der marktführende Entwickler von kritischen Fertigungsmanagementsystemen für Zell- und Gentherapien. Autolomous International setzt vollständig integrierte, digitalisierte und automatisierte Lieferketten-Software-Lösungen ein. Diese Lösungen nutzen innovative Technologien wie Ledger-Technologie (LT) und das Internet der Dinge (IoT), um die Einhaltung der aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten. Infolgedessen ermöglicht es Autolomous Herstellern, Kosten zu senken und mehr Patienten mit Zell- und Gentherapien zu versorgen.Die Plattform von Autolomous, AutoMATE®, ist eine geschäftskritische, robuste digitale Lösung, die die Effizienz, Skalierbarkeit und Prozessoptimierung der GMP-Herstellung und Produktfreigabe von Zell- und Gentherapien steigert. Autolomous LTD hat ihren Sitz in London. Das Unternehmen wurde 2019 von vier Fachleuten gegründet, die zusammen 50 Jahre Erfahrung im Bereich fortschrittliche Therapien und medizinische Praxis und 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Software und Wirtschaftsleben gesammelt haben.Informationen zum Center for Breakthrough Medicines (CBM) Das Center for Breakthrough Medicines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3755531-1&h=3569059627&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3755531-1%26h%3D192685357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbreakthroughmedicines.com%252F%26a%3DCenter%2Bfor%2BBreakthrough%2BMedicines&a=Das+Center+for+Breakthrough+Medicines) (CBM) ist ein Vertragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapie (CDMO), das einzigartig positioniert ist, um pharmazeutische und Biotechnologie-Unternehmen in die Lage zu versetzen, lebensrettende Therapien und Behandlungen auf globaler Ebene zu entwickeln, zu testen, herzustellen und zu vermarkten. CBM ist ideal im Herzen des Cellicon Valley in Philadelphia gelegen und hat ein Team der versiertesten Zell- und Gentherapie-Experten der Welt zusammengestellt. Mit modernsten und innovativen Technologien ausgestattet, um skalierbare, branchenführende präklinische durch kommerzielle Fertigungskapazitäten zu bieten, einschließlich Prozessentwicklung, Plasmid-DNA, Vektorfertigung, Zellbanken, Zellverarbeitung und eine umfassende Suite komplementärer und eigenständiger Test- und Analysefunktionen.Das speziell entwickelte und patientenorientierte CBM wurde von Grund auf als effektiveres CDMO konzipiert und bietet umfassende Lösungen über eine Quelle, um seinen Kunden durch Teamarbeit, Transparenz und schnelle Markteinführung echte Partnerschaften und einen beispiellosen Mehrwert zu bieten.