Autoliv Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Autoliv als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Autoliv-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,46 und für den RSI25 von 50,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen zu Autoliv in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Autoliv bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse ist die Autoliv-Aktie mit einem Kurs von 1068,5 SEK inzwischen +1,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Basierend auf den vergangenen 200 Tagen hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,34 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Autoliv hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Somit erhält Autoliv insgesamt eine "Gut"-Bewertung.