Autoliv Aktie: So kann man sich irren!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Autoliv ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 16,14 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 13,62, was einer Überbewertung von 18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird die Autoliv-Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Autoliv-Aktie bei 1146 SEK liegt, was einer Entfernung von +11,61 Prozent vom GD200 (1026,79 SEK) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1094,86 SEK, was einem Abstand von +4,67 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Autoliv-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Autoliv derzeit eine Rendite von 2,72 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,65 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt hat. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Autoliv-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.