Autoliv Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Autoliv-Aktie liegt der RSI bei 68,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Autoliv von 1146 SEK eine Entfernung von +11,61 Prozent vom GD200 (1026,79 SEK), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 1094,86 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Autoliv-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Autoliv-Aktie zeigen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Autoliv liegt das KGV bei 16,14, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 13,62. Dies deutet auf eine Überbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.