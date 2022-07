Autoindustrie: Die Softwarekosten könnten steigen!

Die Ausgaben für Software in der Autoindustrie könnten sich bis zum Ende des Jahrzehnts auf nahezu 60 Milliarden Dollar verdoppeln. Deshalb werden die Produzenten ihre Kosten an anderer Stelle kürzen müssen. Die Autoindustrie ist gezwungen, immer mehr in Software zu stecken. Gemäß einer Studie des Beratungshauses Roland Berger werden sich die Ausgaben bis zum Ende des Jahrzehnts möglicherweise mehr als… Hier weiterlesen