Autoindustrie: Kurzarbeit!

Im Rastatter Werk des Autobauers Mercedes-Benz gibt es derzeit aufgrund von Lieferengpässen bei gewissen Halbleiterkomponenten Produktionseinschränkungen. Die Abläufe im Werk würden laufend korrigiert und zum großen Teil durch Kurzarbeit abgefangen, so ein Sprecher des Unternehmens am vergangenen Montag. Die Werke des Konzerns liefen in dieser Woche international "größtenteils ohne Einschränkung". In der nächsten Woche wird allerdings die Fertigung in Rastatt… Hier weiterlesen