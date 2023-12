Autohome Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Autohome-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Autohome-Aktie beträgt 48,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 45,19 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Autohome in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Hierbei wurde festgestellt, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit errechnet sich eine Gesamtbewertung zum Punkt Anleger-Stimmung von "Gut".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Autohome hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Autohome in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Autohome-Aktie von 53,2 HKD mit -6,62 Prozent Entfernung vom GD200 (56,97 HKD) ein "Schlecht"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 52,31 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Autohome-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.