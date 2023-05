Autodesk: Potenzial für Kursanstieg von +21,09% - Ziel bei 213,14 EUR

Die Aktie von Autodesk wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 213,14 EUR und bietet Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung um +21,09%.

• Autodesk: Am 11.05.2023 mit -1,64%

• Das Kursziel von Autodesk liegt bei 213,14 EUR

• Guru-Rating von Autodesk bleibt das selbe mit 4,15

Am gestrigen Handelstag sank die Aktie von Autodesk um -1,64%, was zu einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen führte (-0,50%). Der Markt scheint momentan pessimistisch gestimmt.

Mit dem gegenwärtigen Kursziel sehen Bankanalysten ein großes Potential zur Wertsteigerung.

Von insgesamt 33 Analysten empfehlen aktuell 13 die Aktie als starken Kauf und weitere elf setzen auf “Kauf”. Acht Experten halten das Papier neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt sind also noch...