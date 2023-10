Autodesk: Potenzial für Kursanstieg von 12,91% auf 225,48 EUR

Die Aktie von Autodesk hat in den letzten fünf Handelstagen um +3,64% zugelegt. Auch gestern konnte das Unternehmen am Markt mit einem Plus von +0,30% überzeugen. Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 225,48 EUR und damit ein Potenzial für einen Anstieg um +12,91%.

Aktuell setzen insgesamt 14 Analysten auf eine starke Kaufempfehlung und weitere vier bewerten die Aktie als “Kauf”. Acht Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”, während nur noch einer der Meinung ist, dass Anleger die Autodesk-Aktie verkaufen sollten. Insgesamt sind also rund zwei Drittel der Analysten optimistisch bezüglich des weiteren Verlaufs.

Besonders interessant...