Autodesk: Potenzial für Kursanstieg - 208,08 EUR als Ziel

Die Aktie von Autodesk ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +9,30% über dem aktuellen Preis.

• Am 17.07.2023 verlor die Autodesk-Aktie -0,19%

• Das Kursziel beträgt 208,08 EUR

• Das Guru-Rating hat sich auf 4,15 verbessert

Gestern fiel der Wert der Autodesk-Aktie am Markt um -0,19%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine Gesamtrendite von +0,79%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Moment hindeutet.

Obwohl es keine klaren Anzeichen dafür gibt, haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 208,08 EUR für die Aktie festgelegt. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren eine Chance von +9,30% haben. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch nachdem in letzter Zeit kein klarer Trend zu erkennen war.

Von insgesamt 13 Analysten wurde die Aktie als Kauf...