Autodesk: Mittelfristiges Kursziel bei 223,41 EUR

Die Aktie von Autodesk hat in der letzten Woche eine negative Entwicklung hingelegt. Gestern sank sie um -1,95%. Insgesamt beträgt der Verlust seit fünf Handelstagen -2,92%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt optimistisch und geben ein mittelfristiges Kursziel von 223,41 EUR aus. Dies würde ein Kurspotenzial für Investoren von +17,96% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

Im Detail empfehlen 14 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 4 raten zum Kauf. Die meisten Experten (8) bewerten sie neutral mit “halten”. Nur einer sieht weiterhin einen Verkauf als angemessen an.

Demnach sind +66,67% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt. Das bekannte...