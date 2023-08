Autodesk: Kursziel von 214,55 EUR - Analysten sehen ein erhebliches Potenzial

Die Aktie von Autodesk scheint laut Experteneinschätzungen unterbewertet zu sein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 214,55 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +17,57% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 17.08.2023 gab es eine negative Entwicklung um -2,43%

• Der Guru-Rating-Wert bewegt sich nun auf 4,15 nach 4,15

• Laut den Einschätzungen derzeitiger Analysten ist die Aktie ein starker Kauf (69,23%)

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie insgesamt einen Verlust von -4,45%. Wie sich diese Marktentwicklung in Zukunft gestaltet bleibt offen und wird sowohl skeptisch als auch optimistisch diskutiert. Im Moment sind jedoch überwiegend positive Stimmen auszumachen – so liegen beispielsweise aktuell Ratings mit “Kauf” oder “Halten” vor.

Diese positiven Bewertungen spiegeln sich auch im Guru-Rating...