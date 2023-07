Autodesk: Kursziel liegt bei 209,95 EUR – Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Autodesk um +0,30% zu. Dabei bewegt sich der fünftägige Trend mit -3,09% ins Negative. Wie geht es nun weiter?

Das mittelfristige Kursziel für Autodesk liegt laut Bankanalysten bei 209,95 EUR. Sollte das eintreffen, würde dies ein Potenzial von +10,96% eröffnen.

Aktuell empfehlen 13 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere fünf sprechen eine kaufempfehlende Einschätzung aus.

Die restlichen sieben Experten halten ihre Position und vergeben das Rating “halten”. Nur einer sieht Potenzial für einen Verkauf.

Insbesondere positiv fällt dabei auf, dass der Anteil an Analysten mit einem optimistischen Ausblick bei +69,23% liegt.

Unterm Strich ist also in jedem Fall Optimismus angebracht – auch wenn es zuletzt nicht allzu rosig aussah.

Zum Abschluss lässt sich sagen: Selbst der Guru-Rating...