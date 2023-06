Autodesk: Kursziel bei 218,29 EUR - Analysten bewerten Aktie als unterbewertet

Die am Finanzmarkt gehandelte Aktie von Autodesk verzeichnete gestern eine Entwicklung von -0,50%. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage eine negative Bilanz von -2,00%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch Experten sind anderer Meinung: Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 218,29 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, hätte die Aktie ein Potential von +16,71%. Wie viele Analysten diese Einschätzung teilen und wie sie das Unternehmen insgesamt bewerten:

• Am 08.06.2023 mit einem Rückgang um -0,50%

• Das Kursziel liegt bei 218,29 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

-13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

-5 weitere sehen es optimistisch aber nicht euphorisch und raten ebenfalls zum Kauf.

-7 Experten halten aktuell keine klare...