Autodesk: Kursziel bei 217,63 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Autodesk gegenwärtig nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +19,81% über dem aktuellen Kurs.

• Am 31.05.2023 hatte Autodesk eine Rendite von -0,03%

• Das aktuelle Kursziel für Autodesk beträgt 217,63 EUR

• Der Guru-Rating von Autodesk bleibt unverändert bei 4,15

Am gestrigen Handelstag verzeichnete der Finanzmarkt für Autodesk eine negative Wertentwicklung von -0,03%. Somit addieren sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – einer vollständigen Woche – auf -0,90%. Es scheint also momentan so zu sein, dass der Markt eher neutral eingestellt ist.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel lautet auf 217,63 EUR. Die Meinungen unter den...