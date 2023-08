Autodesk: Kursziel bei 215,25 EUR

Die Aktie von Autodesk ist unterbewertet, so die einhellige Meinung der Analysten. Das wahre Kursziel liegt bei 215,25 EUR und damit um +11,99% über dem aktuellen Wert.

• Gestriges Plus von +2,07%

• Kurspotenzial von +11,99%

• Positive Einschätzung durch Guru-Rating

Der gestrige Handelstag bescherte Autodesk eine erfreuliche Entwicklung mit einem Plus von +2,07%. In den letzten fünf Tagen konnte das Unternehmen somit insgesamt einen Zuwachs von beachtlichen +4,47% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist aktuell optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Autodesk sehen Bankanalysten bei 215,25 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten (was aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit nicht unwahrscheinlich erscheint), ergibt sich ein lohnendes Investitionspotenzial in Höhe von knapp +12%. Von insgesamt 26 befragten...