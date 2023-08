Autodesk: Kurspotenzial von +11,49% - Analysten sind optimistisch

Die Autodesk-Aktie befindet sich laut Expertenmeinung derzeit in einer Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 213,61 EUR und somit um +11,49% höher als der aktuelle Wert.

• Am 15.08.2023 ging die Aktie mit einem Minus von -0,92% aus dem Handel

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,15 nach zuvor ebenfalls 4,15

Trotz eines leichten Rückgangs von -0,92% am gestrigen Tag konnte Autodesk in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,32% verbuchen. Die Marktstimmung ist entsprechend positiv.

Von insgesamt 26 Bankanalysten wird die Mehrheit von 18 eine Kaufempfehlung für die Aktie aussprechen oder hat dies bereits getan. Fünf Analysten sehen das Papier noch immer als kaufenswert an und sieben weitere beurteilen es zumindest als Halteposition. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Das damit verbundene Potenzial lässt...