Autodesk: Gehört diese US-Aktie ins Depot?

Die Autodesk-Aktie (WKN: 869964) hat in den vergangenen zwei Wochen um mehr als +18% zugelegt. Allein am Dienstag kletterte das Papier des CAD-Software-Spezialisten um +4,17% auf 215,72 US$. Das Unternehmen zeichnet in einem schwierigen Umfeld ein bemerkenswert gesundes Wachstum aus. Durch neue staatliche Infrastruktur-Programme dürfte nun zusätzlicher Rückenwind für den Nasdaq-Konzern entstehen. Gehört das US-Papier, das von seinem Höchststand vor einem Jahr -45% im Wert gesunken ...





