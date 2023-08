Autodesk: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von 12,98%

Die Aktie des Software-Unternehmens Autodesk verlor gestern an der Börse -2,67%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich die Veränderung auf -1,28%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch. Doch laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 211,98 EUR und somit ein beachtliches Potenzial von +12,98%.

Aktuell empfehlen 13 der insgesamt 26 Analysten einen starken Kauf der Autodesk-Aktie. Weitere fünf geben eine Kaufempfehlung ab und sieben halten das Papier für neutral. Nur einer empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,15 nach zuvor gleichem Stand.

Fazit: Trotz schwacher Vorwoche sind die Experten größtenteils optimistisch gestimmt und sehen in Autodesk eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit großem Potenzial.

