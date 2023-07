Autodesk: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel von 212,05 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Autodesk ein kleines Plus von +0,16% verzeichnen. Insgesamt zeigt sich jedoch eine negative Kursentwicklung der vergangenen Woche mit einem Minus von -0,35%. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 212,05 EUR und würde somit einen Anstieg um +11,35% bedeuten. Von insgesamt 26 Analysemeinungen sprechen sich dabei 18 Experten positiv aus (69,23%). Die restlichen acht Meinungen verteilen sich auf neutrales oder negatives Rating.

Obwohl die jüngste Entwicklung der Aktie eher neutral war, glauben viele Analysten weiterhin an das Potenzial des Unternehmens. So sehen beispielsweise insgesamt 18 Analysten den Kauf als klare Empfehlung an und weitere fünf Experten...