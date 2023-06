Autodesk: Analysten sehen Kurspotential von +13,02% - Kursziel bei 213,96 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Softwareunternehmens Autodesk hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren. Am gestrigen Tag ging sie mit einem Minus von -0,62% aus dem Handel. Die Marktstimmung ist derzeit relativ pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 213,96 EUR für die Autodesk-Aktie. Das entspricht einem Potential von +13,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Von insgesamt 26 analysierten Meinungen sprechen 69,23% eine positive Empfehlung aus: 13 Analysten raten zum Kauf und weitere 5 bezeichnen die Aktie als “Kauf”. Mit “halten” bewerten sieben Experten das Wertpapier weitestgehend neutral. Ein renommierter Experte hält jedoch weiterhin einen Verkauf für angebracht.

Zuletzt hatte...