Autodesk: Analysten prognostizieren Kursziel von 217,28 EUR

Die Aktie von Autodesk erfuhr am Finanzmarkt gestern eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,61%. In den letzten fünf Handelstagen war der Trend jedoch rückläufig und summierte sich auf -3,38%, was auf eine derzeitige pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass die Aktie mittelfristig bei 217,28 EUR liegen wird. Eine Einschätzung in Übereinstimmung mit 13 weiteren Analysten, welche die Aktie als starkes Kaufsignal betrachten. Weitere 5 Analysten sehen ebenfalls ein Potenzial zum Kauf und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei durchschnittlichem Wert von 4,15. Sollten die Prognosen zutreffen und das Kursziel erreicht werden können Investoren ein Potential von +16% erwarten.

Zusammenfassend:

• Autodesk: Am 09.06.2023 mit...