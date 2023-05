Autodesk: Analysten glauben an Kurspotenzial von +17,45%

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Autodesk am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und ein Plus von +0,68% verzeichnet. Doch auch wenn sich die Ergebnisse der letzten Woche auf -2,26% summieren, sind Bankanalysten optimistisch gestimmt.

Das Kursziel für Autodesk liegt aktuell bei 217,79 EUR. Im Durchschnitt halten 13 Experten die Aktie für einen starken Kauf und weitere fünf für kaufenswert. Sieben haben sich neutral positioniert und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Die positiven Einschätzungen machen insgesamt rund 69,23% aus. Das bewährte Guru-Rating bleibt mit 4,15 unverändert positiv.

Zusammengefasst gibt es somit Anhaltspunkte dafür, dass Investoren in Zukunft Kursgewinne erzielen können – vorausgesetzt das mittelfristige Kursziel wird erreicht.

