Autodesk Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Autodesk-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht als vielversprechende Investition. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 208,26 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 243,48 USD, was einem Unterschied von +16,91 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik einbringt.

Die Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigen 13 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"- Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 235,94 USD. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um -3,1 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Dividendenrendite der Autodesk-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der Software-Branche konnte Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,32 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 10,99 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Autodesk um 16,94 Prozent über dem Durchschnitt. Diese positive Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.