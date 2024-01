Autodesk Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Autodesk-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 208,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 229,52 USD weicht somit um +9,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 219,66 USD, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Autodesk-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Einschätzung der Aktie relevant. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutlich geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.

In Bezug auf die Dividende ist Autodesk im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,24 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 2,24 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,58 Prozent im Vergleich zur "Software"-Branche und von 16,93 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor erzielt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der überdurchschnittlichen Performance.