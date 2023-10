Autodesk: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 223,88 EUR

Die Aktienbewertung von Autodesk ist nach Meinung von Bankanalysten derzeit zu niedrig. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 223,88 EUR und eröffnet damit ein Potenzial von +11,80% für Investoren.

• Am gestrigen Tag mit -0,20%

• Ergebnisse der vergangenene Woche auf +1,30%

• Rating bleibt unverändert bei 4,15

Autodesk verzeichnete am Finanzmarkt eine Entwicklung von -0,20%, was die positiven Trends der letzten Handelswoche jedoch nicht schmälern konnte. Der Durchschnittswert aller Analystenmeinungen ergibt das aktuelle mittelfristige Kursziel in Höhe von 223,88 EUR. Dieses würde den Anlegern im Falle einer Umsetzung des Ziels ein Gewinnpotenzial von +11,80% bescheren.

Allerdings sind sich die Experten uneins darüber, ob diese Prognose realistisch ist oder nicht. So empfehlen immerhin 66,67% der Analysten...