Autodesk: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 211,11 €

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von Autodesk ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 211,11 €. Wenn dieses eintreffen sollte, bedeutet dies jedoch auch ein Investitionsrisiko in Höhe von -16,30%. Die jüngste positive Entwicklung an der Börse mit einem Anstieg von +2,53% am vergangenen Donnerstag lässt allerdings einige Analysten optimistisch in die Zukunft blicken.

• Autodesk: Am 28.04.2023 mit +2,53%

• Das Kursziel von Autodesk liegt bei 211,11 €

• Guru-Rating von Autodesk beträgt nun 4,11 nach 4,04

Von insgesamt 33 befragten Bankanalysten empfehlen aktuell sogar etwa zwei Drittel (67,86%) den Kauf der Aktie und sehen darin eine lohnende Investitionsmöglichkeit. Lediglich einer ist skeptisch und rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen...