Autodesk Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Autodesk wird von Analysten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 59,61 über dem Branchendurchschnitt von 56,86 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen. Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 12 mal die Einschätzung "Gut", 5 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Autodesk. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -9,63 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 236,33 USD fest, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Dividendenrendite von Autodesk liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Autodesk eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse und bestätigten Handelssignalen erhält Autodesk daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Autodesk von der Redaktion aufgrund fundamentaler, analystischer und anlegerbezogener Kriterien als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.