Autodesk Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Autodesk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,32 Prozent erzielt, was 26,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 0,95 Prozent, sodass Autodesk aktuell 25,37 Prozent über diesem Wert liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Autodesk. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Daher erhält Autodesk in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Autodesk im Vergleich zur Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,3 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autodesk liegt derzeit bei 56,1, was 8 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie von Autodesk aufgrund der Rendite, der Anlegerstimmung und des KGV.