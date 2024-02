Autodesk Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Autodesk ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurde weder überwiegend positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 negative Signale und 1 positives Signal, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Autodesk im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 2,17% keine Dividenden aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Was die Performance des Aktienkurses betrifft, so erzielte Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,66% im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von -1,65% bei ähnlichen Unternehmen der Software-Branche. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 560,84% unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinstufung für Autodesk.