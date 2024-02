Autodesk Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Die Autodesk-Aktie wird derzeit als überbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,84 über dem Branchendurchschnitt von 59,42 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autodesk liegt bei 78,34, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation auch hier als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Autodesk mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten schätzen die Autodesk-Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 8 eine positive Einschätzung abgeben. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel mit 233,1 USD unter dem aktuellen Schlusskurs von 252,52 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Autodesk-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien wie dem KGV, dem RSI und der Dividendenrendite.