Autodesk Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Autodesk diskutiert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. An zehn Tagen war das Anleger-Sentiment demnach positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit insbesondere negative Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Autodesk insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Autodesk derzeit bei 205,83 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 227,94 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,74 Prozent liegt. Der GD50 weist für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 209,99 USD auf, was einem Abstand von +8,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch aus dieser Sicht eine "Gut"-Bewertung, was schließlich zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Autodesk in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Autodesk, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autodesk mit einem Wert von 48,48 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 61,11, was einem Abstand von 21 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.