Autodesk Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Autodesk-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 250,79 USD einen positiven Abstand von +18,96 Prozent zum GD200 (210,81 USD) hat, was ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 228,01 USD auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +9,99 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Autodesk-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analystenbewertung zeigt, dass von insgesamt 17 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 12 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Autodesk-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -5,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (250,79 USD) fallen. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammengefasst erhält Autodesk von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate für die Autodesk-Aktie. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" bewertet.

Die Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Kommunikation über Autodesk in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen herrschen jedoch vor allem positive Themen vor, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Autodesk insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.