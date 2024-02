Autodesk Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Autodesk hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +21,66 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Autodesk jedoch um 560,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Autodesk-Aktie der letzten 200 Handelstage um +18,31 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um +7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen die konkreten berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 8 negative und 1 positives Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Autodesk-Aktie zeigt einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 44,14 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Autodesk.