Autodesk Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Dividendenrendite von Autodesk beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 58,35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,32 Prozent, was einer Outperformance von +16,43 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Software-Aktien bedeutet. Auch im Bereich Informationstechnologie lag die Rendite mit 18,06 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten wurden 17 Analystenbewertungen für die Autodesk-Aktie abgegeben, wovon 12 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 236,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,04 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Autodesk somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.