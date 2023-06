Autodesk Aktie: Kursziel bei 218,12 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Autodesk hat in den letzten fünf Handelstagen um +2,68% zugelegt. Am gestrigen Tag erzielte die Aktie einen Plus von +0,46%. Die Bankanalysten sehen das Mittelfrist-Kursziel derzeit bei 218,12 EUR. Dies würde ein Kurspotenzial in Höhe von +14,38% für Investoren bedeuten.

13 Analysten stufen die Autodesk-Aktie als starken Kauf ein und weitere 5 Experten teilen diese Meinung mit einem “Kauf”-Rating. Mit einer neutralen Bewertung positionieren sich sieben Analysten auf dem Marktgeschehen. Ein weiterer Experte ist der Überzeugung eine Abgabe sei ratsam.

Das Guru-Rating verharrt unverändert auf einem Wert von 4,15 Punkten.