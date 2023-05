Autodesk-Aktie: Kursziel 217,82 EUR – Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Autodesk hat am gestrigen Handelstag an der Börse ein Plus von +0,68% verzeichnet. Damit summiert sich die Entwicklung in den letzten fünf Tagen auf -2,26%, was den Markt pessimistisch stimmen könnte.

Analysten sehen jedoch das Kurspotenzial bei Autodesk positiver. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 217,82 EUR; wenn die Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, bietet dies eine Chance auf einen Gewinn von bis zu +17,45%. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, welche dies anzweifeln.

13 Analysten sprechen sich für einen Kauf aus und weitere 5 bewerten die Aktie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Die Bewertung “halten” erhält sieben Experten und nur einer empfiehlt Verkaufen. Somit liegt der Anteil optimistischer Einschätzungen bei +69,23%.

Das Guru-Rating für Autodesk bleibt unverändert mit...