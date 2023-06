Autodesk: Aktie mit Kurspotenzial von 12,32% - Kursziel bei 213,96 EUR

Die Autodesk-Aktie wurde kürzlich von Analysten unter die Lupe genommen und für unterbewertet befunden. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 213,96 EUR und damit um +12,32% über dem aktuellen Wert.

Zuletzt verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -1,89%. Die Verluste summierten sich in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt -2,61%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

13 der befragten Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment. Weitere 5 Experten sehen das Potenzial ebenfalls positiv und teilen die Kaufempfehlung. Unentschlossene Analysten vergaben ein “Halten”-Rating an das Unternehmen während lediglich einer der Befragten zum Verkauf rät.

Insgesamt sind somit +69,23% der Analytiker optimistisch gestimmt gegenüber Autodesk.

