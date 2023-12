Autodesk Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Softwareunternehmen Autodesk wird derzeit aufgrund verschiedener Faktoren bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56,1 und damit um 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Relative Strength Index (RSI) eine neutrale Bewertung für Autodesk. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen (36,19) als auch der RSI25 bei einem Zeitraum von 25 Tagen (33,88) zeigen auf "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zu Autodesk in den sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die Auswertung von Diskussionen zeigt jedoch, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte Autodesk in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +20,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Software"-Branche. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Autodesk um 20,39 Prozent über dem Durchschnittswert.

Basierend auf diesen Bewertungsfaktoren erhält Autodesk insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Die Aktie scheint also aufgrund der Unterbewertung und der positiven Performance im Branchenvergleich attraktiv zu sein.